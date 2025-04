Venti anni fa moriva Papa Wojtyla

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.18 Nel pomeriggio il card.Parolin presiede la messa per GiovPaolo II,il 'polacco' Karol, santo dal 2014. Un pontificato lunghissimo, segnato negli ultimidalla malattia.Ma "dalla Croce non si scende", diceva. "Se sbaglio mi corrigerete", la frase con cui appena eletto,nel 1978, conquistò gli italiani, primostraniero dopo 455. Nel 1981 l'attentato di Ali Agca. Il dialogo interreligioso tra i suoi temi principali. "Una volta verrà giudizio di Dio,convertitevi", disse ai boss. E a tutti: "Non abbiate paura".