Ilrestodelcarlino.it - Venerdì sera al PalaPaganelli arriva il Saints Milano. La Futsal Cesena potrebbe firmare la salvezza

La, reduce da tre vittorie interne di fila,in pratica lain A2 Eliteal, quando arriverà, alle 20.30, ilche occupa la posizione playout ed è a -7 dai bianconeri a quattro giornate dal termine. Uno scontro cruciale che permetterebbe ai romagnoli, in caso di successo, di mantenere una categoria difficile come la A2 Elite in un girone complicato come quello A più di duro del B della scorsa stagione.25, Leonardo Cagliari 20,18, Verona 17 e Modena 15: questa la situazione nelle zone basse della graduatoria dove le ultime due retrocederanno direttamente e la terzultima andrà ai playout con quella del girone B. Il successo (6-2) sull’Elledì Fossano ha mostrato come i ragazzi di Osimani siano sul pezzo, trascinati poi finalmente da un esplosivo Jamicic, autore di tre reti.