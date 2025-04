Oasport.it - Vela, Ugolini-Giubilei e Berta-Calabrò brillano al Trofeo Princesa Sofia. Italia competitiva per il podio in tante classi

Bilancio positivo per i colori azzurri anche al termine della terza giornata del2025, edizione numero 54 della prestigiosa regata internazionale diolimpica valevole inoltre come primo atto del nuovo circuito Sailing Grand Slam. Condizioni meteo finalmente ottimali nella Baia di Palma (Maiorca), con un vento più forte e soprattutto stabile che ha consentito lo svolgimento di tutte le regate previste.in grande spolvero soprattutto nel 470 misto con due equipaggi nelle prime quattro posizioni della generale dopo due prove di Gold Fleet. Elenae Giulio, oggi due volte secondi nelle regate che hanno aperto le Final Series, sono balzati davanti a tutti con un vantaggio di 2 punti sui britannici Wrigley/Harris, 5 sui tedeschi Loffler/Hoerr e 8 sugli altri azzurri Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, più in difficoltà stamattina con una squalifica ed un 11° posto.