Vela Trofeo Princesa Sofía | Berta Calabrò e Ugolini Giubilei in testa Bene Chiavarini

Nuvole scure minacciose all’orizzonte, ma anche un vento affidabile sul campo gara. La terza giornata del 54°va in archivio con più di una notizia positiva per gli equipaggi azzurri in vista della medal race di sabato. Nel 470 mixed Elenae Giulioguidano la classifica con 13 punti netti (21 i totali) dopo le prime due flotte gold, che hanno visto la coppia italiana chiudere con un doppio secondo posto. Alle loro spalle in classifica figurano i britannici Martin Wrigley e Bettine Harris, secondi con 15 punti netti, mentre i tedeschi Theresa Loffler e Christopher Hoerr sono terzi con 18 punti netti. Quarta posizione per l’altro equipaggio azzurro, composto da Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, che hanno macchiato il loro inizio di gara (tre terzi posti e una vittoria) con una ventinovesima posizione da squalifica e un undicesimo posto.