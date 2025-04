Thesocialpost.it - Vannacci contro la Commissaria Ue Hadja Lahbib: “Altro che kit di sopravvivenza, impara a scappare da ladri e stupratori”

Robertoletteralmente scatenato al Parlamento europeo. Provoca infatti un putiferio il suo discorso pronunciato, laUe alla gestione delle crisi, finita al centro delle polemiche per il video con il quale ha spiegato ai cittadini come preparare il kit diin caso di crisi improvvise: vedi guerra con la Russia.Leggi anche: La Commissione Europea lancia il nuovo kit die la strategia per affrontare le emergenzesenza frenila: il video“Ci sono un italiano, un francese, una tedesca e una belga. – esordisce così– Sembra una barzelletta ma non lo è. Von der Leyen, Macron, Draghi eprima ci hanno dato le macchine elettriche, la guerra a oltranza e le sanzioni alla Russia, ora tirano fuori dal cilindro le armi e lo zaino per la”.