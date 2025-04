Secoloditalia.it - Vannacci contro la commissaria Ue del kit per la guerra: “Prenda lo zaino e impari a scappare” (video)

Ha fatto rapidamente il giro dei social l’intervento del generale Robertoall’Europarlamentolabelga Hadja Lahbib, protagonista del ridicolodellosalvavita in caso di.«C’è un tedesco – dice il generale eletto nella Lega nell’aula di Strasburgo – un francese, un belga e un italiano. Sembra una barzelletta, invece non la è. Von der Leyen, Macron, Lahbib e Draghi, coloro che ci hanno fatto sprofondare in una crisi acutissima, oggi ci dicono cosa dovremmo fare per uscirne. Oggi tirano fuori lo zainetto per la sopravvivenza. Loè pesante, cara, si vede che non ne ha mai portato uno. L’unico allenamento utile ora piuttosto è imparare a correre, perda ladri e stupratori, spesso clandestini, e per scampare al freddo, dato che l’energia a causa dei vostri errori costa sempre di più.