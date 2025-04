Today.it - Valeria Marini rivela il dramma in famiglia: "Situazione pesantissima. Pensavo di lasciare l'Italia"

Leggi su Today.it

descrive come "" lache lei e i suoi fratelli stanno vivendo in questo periodo. La showgirl, al momento tra le dieci protagoniste dello show di Rai 1 Ne vedremo delle belle, lo fa dalle pagine del settimanale Oggi, in edicola giovedì 3 aprile, dove riporta i.