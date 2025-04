Valeria Marini | “Ero depressa volevo scappare su un’isola Vorrei cantare al prossimo Festival di Sanremo”

Leggi su Fanpage.it

si racconta in un'intervista. La showgirl, nel cast di Ne vedremo delle belle, rivela di provare una profonda gratitudine per il conduttore Carlo Conti: "È stato lui a cercarmi, ho accettato al volo l'offerta". La showgirl, poi, parla di un momento difficile vissuto da sua madre, vittima di una truffa: "Ci ha rimesso 350 mila euro. È caduta in depressione. E io idem, per empatia".