Valentino Rossi lacrime e grazie | emozione pura

Arriva ilpiù sentito per: fatica a trattenere lein MotoGP, unpartito dal cuore e arrivato dritto al cuore. C’è anche lo zampino dinella vittoria di Pecco Bagnaia in MotoGP, un ritorno al successo che ha emozionato il pilota piemontese.Tante le critiche ricevute dopo le prime due gare, finite comunque sempre in top quattro. Tante le perplessità per la sua reazione all’arrivo di Marc Marquez come compagno di scuderia. Si diceva che il piemontese avesse accusato la pressione di un rivale tanto forte, che non fosse più in grado di gestire la Ducati e la concorrenza. Insomma, se ne sono dette di cotte e di crude, tanto che anche un tipo pacato come Bagnaia dopo aver tagliato il traguardo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.