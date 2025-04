Movieplayer.it - Val Kilmer: Sky omaggia l'attore scomparso con Top Gun e Batman Forever, stasera in TV

Leggi su Movieplayer.it

Dopo la notizia della prematura scomparsa, Sky, mercoledì 2 aprile, dedica la programmazione di Sky Cinema Action a Valcon due film indimenticabili. La notizia della morte di Val, avvenuta lunedì 1° aprile, a soli 65 anni, ha sconvolto il mondo del cinema. Per rendere omaggio alla memoria dell'americano Sky ha deciso di mandare in onda due dei suoi film più iconici, Top Gun e, che verranno trasmessisu Sky Cinema Action e in streaming su NOW. Inoltre è già disponibile on demand una collezione dedicata all'in cui sono presenti, oltre ai due film già citati, anche Kiss Kiss Bang Bang, Il Santo (su Paramount+) e Top Secret (su Paramount+). Il servizio di Paramount+ è incluso con .