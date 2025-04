Panorama.it - Val Kilmer e quella scena con De Niro e Al Pacino in Heat

Leggi su Panorama.it

Ladella sparatoria inè indiscutibilmente una delle migliori nella storia del cinema, grazie alla sua straordinaria autenticità. A differenza di molti film d’azione dell’epoca, Mann si assicurò che attori del calibro di Dericevessero un addestramento approfondito per maneggiare le armi in modo credibile. Come rivelato in un dietro le quinte, l’ex soldato delle SAS Andy McNab svolse un ruolo chiave nell’ideazione di un rigoroso programma di formazione, portando gli attori a esercitarsi con munizioni vere su un campo di tiro.Un dettaglio emblematico di questo impegno per il realismo è lain cui Valricarica l’arma durante lo scontro a fuoco: un gesto così impeccabile da essere mostrato ai Marines come esempio di ricarica tattica in combattimento.