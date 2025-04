Iltempo.it - Val Kilmer è morto a 65 anni per una polmonite. Addio ad “Iceman” di Top Gun

L'attore statunitense Valall'età di 65. La causa del decesso, ha fatto sapere la figlia Mercedes, è stata una. Nel 2014 aera stato diagnosticato un cancro alla gola. L'attore è noto per aver recitato in 'Top Gun' (era), nel ruolo di Jim Morrison in 'The Doors' e in quello di Batman in 'Batman Forever'.ieri sera a Los Angeles, circondato dalla famiglia e dagli amici., l'attore più giovane mai ammesso alla prestigiosa Juilliard School, ha vissuto gli alti e bassi della fama in modo più drammatico della maggior parte delle persone. La sua svolta è arrivata nel 1984 con la parodia di spionaggio 'Top Secret!', seguita dalla commedia 'Real Genius' nel 1985.avrebbe poi mostrato nuovamente le sue doti comiche in film come 'MacGruber' e 'Kiss Kiss Bang Bang'.