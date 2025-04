Sport.quotidiano.net - Vai Faenza, sarà comunque un successo. Stasera sfida impossibile a Venezia

vada è già stato un. Alle 19.30 l’E-Work debutterà nei suoi primi playoff di serie A1, facendo visita alle campionesse d’Italia dell’Umana. Unaproibitiva e a senso unico contro una corazzata iventata ancora più forte nelle ultime settimane inserendo l’alapivot ungherese Mompremier, ma nessuno in casa faentina ne fa un problema. Essere arrivati da settime a giocarsi questa gara è già un enorme traguardo e dunque l’obiettivo è dare il massimo in Laguna per poi salutare i tifosi domenica alle 18 al PalaBubani per gara 2, ricevendo l’ennesimo lungo applauso per una stagione da incorniciare. "Dobbiamo vivere i playoff nel modo giusto ovvero come un’occasione per festeggiare un risultato importantissimo e meritato che ci riempie d’orgoglio– sottolinea coach Paolo Seletti -.