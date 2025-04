Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, McCullough: "Nattochinasi, bromelina e curcumina per eliminare proteina Spike del siero dal corpo, questa causa morti per infarto e coaguli di sangue" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Sono facilmente reperibili. E posso divrvi che la gente dovrebbe iniziare a farlo perché queste sindromi, come stiamo scoprendo, sono gravi", ha spiegato il medico Il cardiologo Peterè stato interpellato in merito agli effetti avversi del, ed in particolare su cosa