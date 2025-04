Serieanews.com - Va in una big: Italiano ha già conosciuto il suo erede

Quando il successo porta con sé delle rinunce, serve lucidità per ricominciare. Esembra aver già trovato la chiaveVa in una big:ha giàil suo(AnsaFoto) – serieanews.comC’è una frase, nel mondo del calcio, che negli ultimi mesi è diventata quasi banale: “il Bologna gioca bene”. Ma la verità è che non basta più. È una formula che ormai non rende più giustizia a quello che sta succedendo sotto le Due Torri.Perché questa squadra non gioca semplicemente bene. Questo Bologna, oggi, dà la sensazione di essere una grande squadra. Una di quelle che scendono in campo e sanno già cosa succederà. Non per arroganza, ma per consapevolezza.È successo anche nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Empoli. Una partita, quella del Castellani, che sulla carta poteva sembrare agevole, e forse lo era, ma che i rossoblù hanno trasformato in un’esibizione di forza tranquilla.