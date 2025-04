Ilfattoquotidiano.it - Utenti in rivolta contro il “cerchietto” colorato apparso su Whatsapp: è Meta AI, ecco a cosa serve e come rimuoverlo

L’intelligenza artificiale diAI, è sbarcata su. L’aggiornamento, ancora in fase di distribuzione, non è stato reso disponibile per tutti gli. Molti, infatti, si sono ritrovati con l’intelligenza artificiale attiva su una sola delle due app. A pochi giorni dal suo rilascio, già qualcuno cerca su Googlerimuoverla dalla propria app di messaggistica.Il principale fastidio per moltiè il simbolo circolare che appare nelle chat, un’onda che sfuma dal blu al lilla. Questo elemento funge da accesso rapido al chatbot di, ma non può essere facilmente rimosso. Il cerchio non è spostabile e, involontariamente, moltilo cliccano, attivando la conversazione con l’intelligenza artificiale. Esiste un’alternativa per interagire conAI: menzionarlo direttamente nelle chat tramite il comando “@ai”.