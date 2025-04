Usare un disco del PC come drive esterno portatile

Leggi su .com

La parte più importante di un computer è, probabilmente, ilche contiene tutti i dati salvati ed i file personali. Siclo spazio per i file, oggi, non basta mai, vale la pena, nel caso di hard disk o unità SSD presenti in vecchi PC non più utilizzati oppure sostistuiti e rinnovati, di trasformare ildel computer in unUSB.Avere unin più è davvero comodo per poter trasferire dati da un PC ad un altro, per collegarlo alla TV o alla console multimediale e vedere i film salvati, per salvare in una copia di sicurezza i file importanti e cosi via. Quello che è importante sapere è che ogni unitàdi un computer, se è integro, può acquistare nuovo valore ed essere facilmente trasformato in unsoltanto comprando il giusto adattatore a pochi Euro.