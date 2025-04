Quotidiano.net - Usa, minaccia di dazi del 500% per i paesi che importano gas e petrolio dalla Russia

Roma, 2 aprile 2025 –dela chi compra gas,e uranio. Non è l’ennesima trovata di Trump sul fronte protezionistico (anche se alla fine un forte vantaggio lo potrebbero avere anche gli Stati Uniti) ma un’iniziativa bipartisan di senatori e deputati Usa per cercare di far pressione su Putin e velocizzare il processo di pace in Ucraina. Un gruppo di senatori democratici e repubblicani, e così anche deputati, negli Stati Uniti hanno messo a punto un provvedimento legislativo con nuove sanzioni contro ladel 500 per cento sui beni importati dacheacquistano prodotti energetici se Mosca non accetterà una pace duratura con l'Ucraina. Alla casa Bianca si parla apertamente di un Trump frustrato che oramai ritiene, come spiega Fox News, essere deliberato "rallentamento dei negoziati per un cessate il fuoco complessivo" da parte del Cremlino.