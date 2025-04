Tpi.it - Usa: la prima sconfitta?elettorale di Donald Trump?(ed Elon Musk)?arriva dal Wisconsin

Buona la, almeno a livello strettamente partitico. Il primo test elettorale del secondo mandato del presidente degli Stati Uniti,Trump, arride ai repubblicani, che grazie alle suppletive in Florida manterranno una risicata maggioranza alla Camera dei rappresentanti almeno per un altro anno, ma non al principale alleato dell’inquilino della Casa bianca,Musk, che si era speso inpersona (e di tasca propria) per le elezioni giudiziarie in(negli Usa si vota e si fa campagna elettorale anche per i giudici).Cosa c’era in balloIl 1° aprile?gli elettori del primo?e del sesto distretto?della Florida?sono stati chiamati alle urne?per sostituire i seggi?lasciati vacanti?dagli ex deputati repubblicani Matt Gaetz, dimessosi per una?serie di scandali sessuali, tra cui un’inchiesta per traffico sessuale di minorenni, dopo?essere stato indicato da Trump?per il ruolo di Procuratore generale;?e Mike Waltz, nominato consigliere?per la sicurezza nazionale?della Casa bianca e finito al centro del cosiddetto “Signalgate”.