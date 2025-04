Lapresse.it - Usa, dem Crawford vince elezioni in Wisconsin per seggio alla Corte Suprema: sconfitto il candidato di Musk

Leggi su Lapresse.it

La candidata sostenuta dai democratici per ladel, Susan, ha vinto leil suo sfidante Brad Schimel, appoggiato dal presidente Donald Trump e dal miliardario Elonha ringraziato ciascuno degli attuali giudici liberali e li ha abbracciati dopo la sua vittoria. Uno dei quattro si ritirerà, lasciandole ilcelebra la vittoria, giudice della contea di Dane che ha condotto battaglie legali per proteggere il potere dei sindacati e il diritto all’aborto e per opporsi all’identificazione degli elettori, è salita sul palco circondata dai quattro attuali giudici liberali dellae ha celebrato la sua vittoria come una vittoria per la democrazia, prendendo anche in giro. “Crescendo a Chippewa Falls, non avrei mai potuto immaginare che avrei sfidato l’uomo più ricco del mondo per la giustizia in”, ha detto, “e abbiamo vinto”.