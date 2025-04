Usa | dazi del 20% contro Paesi europei

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.46 Trump annunciadel 20%l'Unione europea."Ci hanno derubato per anni, sono patetici", ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando dal Giardino delle rose alla Casa Bianca. L'imposizione deial 20% per l'Ue è "di circa la metà del 39%" che, secondo Trump,l'Europa impone ai prodotti Made in Usa. "IUe sono stati duri sul piano commerciale", ha detto. Stesso schema del 50% della reciprocità anche per altri, tra cui: 10% al Regno Unito, 34% per Cina,24% Giappone, 46% Vietnam, 32% Taiwan, 10% Brasile.