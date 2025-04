Liberoquotidiano.it - Usa, Cory Booker batte il record per il discorso più lungo della storia del Senato parlando per oltre 25 ore

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilre, con25 ore, ha battuto ilper ilpiùnellamoderna deldegli Stati Uniti, superando quello delre Strom Thurmond, che nel 1957 parlò per 24 ore e 18 minuti., il cuimaratona è iniziato ieri alle 19, ha parlato in segno di protesta contro l'agenda dell'amministrazione Trump. Il 55enne democratico del New Jersey ha dichiarato di stare occupando ilnello spirito di John Lewis, icona dei diritti civili e pertempo membro del Congresso degli Stati Uniti, quando ha iniziato il suo intervento la scorsa notte. Al contrario, Thurmond stabilì il suocontro il Civil Rights Act del 1957.