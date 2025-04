Usa addio all' attore Val Kilmer

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.13 L'statunitense Valè morto all'età di 65 anni. Lo riporta il New York Times. La causa del decesso, ha fatto sapere la figlia Mercedes, è stata una polmonite. L'è noto per aver recitato in 2 Top Gun, nel ruolo di Jim Morrison in The Doors di Oliver Stone e in quello di Batman in Batman Forever. Negli anni Ottanta, Heat-La sfida, nei Novanta 'Il santo' di Phillip Noyce (19 Nel 2003 fu tra gli interpreti di The Missing di Ron Howard.