Uova di Pasqua quali sono le migliori al supermercato Classifica e prezzi

Tutti a caccia didi, maledi questo 2025 e che possiamo acquistare al? Le proposte sugli scaffalisempre di più, dalle versioni più tradizionali a quelle più innovative. La redazione di Cook del Corriere della Sera ha stilato unadelleacquistabili al. Vediamoi risultati che arrivano in soccorso di chi non sa proprio decidersi. Leggi anche: Esenzione ticket sanitari per reddito, al via le domande e i rinnovi online: i requisiti e come fare (senza fila allo sportello)Per i più piccoli, Cook suggerisce l’uovo Jurassic World della Bauli, dedicato al celebre film (150 g, 12,90 euro), Loacker con un uovo diin latta decorata con i suoi iconici gnometti (all’interno, una selezione di mini wafer nei gusti napolitaner, vanilla, lemon, yogurt e lamponi, oltre a tortine mini original e patisserie coconut – 140,2 g, 14,90 euro), KitKat e PlayStation che collaborano per duespeciali: una versione classica al cioccolato al latte e una al cioccolato al latte al caramello, entrambe con pezzetti di wafer croccante (240 g, 9,49 euro, kitkat.