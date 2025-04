Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni 2 aprile: Gianmarco Steri dà un ultimatum

Leggi su Tutto.tv

Oggi, mercoledì 2, andrà in onda una nuova puntata di. In tale occasione verrà dato spazio anche al Trono Classico.non sarà di buon umore, a causa di alcune discussioni avute con le sue corteggiatrici, ragion per cui darà alle ragazze unmolto incisivo.UeD oggi: l’dialle sue corteggiatriciLedella puntata di oggi dirivelano chedarà unalle sue corteggiatrici. Maria De Filippi partirà da un post puntata in cui verrà mostrato quanto accaduto tra il tronista e le sue corteggiatrici durante la scorsa messa in onda di UeD. Il ragazzo aveva discusso con Cristina, ragion per cui aveva deciso di portarla in esterna.In puntata, però, si scoprirà che la ragazza non si è presentata, dando buca al tronista.