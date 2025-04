Universalmovies.it - Until Dawn | Il film horror vietato ai minori negli USA

: Fino all’alba, ilispirato al famoso videogame, ha ottenuto oggi il tanto atteso rating per il mercato USA.Secondo il commento della MPAA, la società che gestisce il rating per le sale americane, ilutilizza “violenzasanguinosa, sangue e linguaggio scurrile“, e pertanto ha ottenuto il tanto agognato dai fan di genere “R Rated“, ossia il più restrittivo dei rating (ai). Chi ha dimestichezza con le tonalità utilizzate dal gioco originale può capire la scelta del rating.: Fino all’alba è stato diretto da David F. Sandberg. La sceneggiatura è stata ultimata da Gary Dauberman (IT, Annabelle), mentre Blair Butler ha firmato la prima bozza. Dauberman sta producendo con la sua Coin Operated con Mia Maniscalco, insieme a Sandberg e Lotta Losten di M’ngata, Roy Lee di Vertigo Entertainment e Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions.