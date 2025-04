Ilnapolista.it - Uno spot pubblicitario rischia di costare la panchina a Cannavaro alla Dinamo Zagabria

UnodilaIl titolo del Nacional (giornale croato) è esplicito: Laè in crisi e l’allenatore se ne va a girare uno?In Croazia non l’hanno presa bene e ora l’ex Pallone d’Oroil posto. Il tecnico dellaha pareggiato l’ultima partita contro il Nogometni klub Varaždin per 1-1. Un pareggio che ha distanziato maggiormente le due squadre avanti in classifica. L’Hajduk Spalato (allenato da Gattuso) è primo a 51 punti, il Rijeka secondo a 50 e laterza a 46.Ma quel che ha fatto imbufalire i croati è stato che all’indomani del pareggio ha dato un giorno libero ai calciatori per andare in Italia a girare uno.Scrive il Nacional:Dopo la partita a Varaždin Fabio, allenatore della, è volato in Italia su un jet privato, dove lo attendevano impegni di marketing.