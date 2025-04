Lanazione.it - Unisi e Stranieri 436mila euro per 4 contratti

Leggi su Lanazione.it

Il Ministero dell’Università e della Ricerca finanzia 26di ricerca agli atenei della Toscana per l’assunzione di giovani ricercatori, con finanziamento totale di 2,8 milioni di. Nello specifico Università degli Studi e Università perdi Siena riceveranno ognuna, per 4ciascuna; Università di Firenze riceverà 428mila, sempre per 4, Università di Pisa 545milaper 5; Scuola IMT Alti Studi Lucca 202.989,56per 2, Scuola Normale Superiore di Pisa 321milaper 3e Scuola superiore Sant’Anna sempre di Pisaper 4. Il decreto, firmato lo scorso febbraio dal ministro Anna Maria Bernini e pubblicato due giorni fa, si inserisce nel quadro dell’attuazione del Pnrr, ‘Dalla ricerca all’impresa’: università ed enti di ricerca potranno assumere giovani di qualunque nazionalità che abbiano concluso il dottorato con almeno 3 mesi di formazione e ricerca all’estero.