Metropolitanmagazine.it - Unilever accoglie in famiglia il brand bodycare Wild

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un nuovo arrivato nella, il colosso britannico proprietario dibeauty, di igiene e generi alimentari: si tratta di, marchio dioltremanica. Ancora non è noto l’importo dell’operazione non è stato comunicato. Tuttavia, lo scorso febbraio, Sky News stimava la potenziale transazione in 230 milioni di sterline inglesi (275 milioni di euro). La divisione “Personal Care” del gruppo pesa quasi 13,6 miliardi di euro: nel 2024 il fatturato è aumentato di quasi il 2%, a 60,8 miliardi di euro.acquista ilbeautynasce nel 2020 da un’idea di Charlie Bowes-Lyon e Freddy Ward: si tratta di unverticale nativo digitale. Nella sua linea presenti deodoranti, balsami per labbra e prodotti per l’igiene personale. La caratteristica è che i prodotti sono realizzati con ingredienti di origine naturale e venduti in imballaggi riutilizzabili, che sono fatti di alluminio e plastica riciclata.