UniCredit dal 28 aprile l’OPS su Banco BPM L’AgriCole pronto a salire al 199% di Piazza Meda

Panorama.it - UniCredit, dal 28 aprile l’OPS su Banco BPM. L’AgriCole pronto a salire al 19,9% di Piazza Meda

Il risiko entra nel vivo. Il via libera Consob alla pubblicazione del documento di Ops disuBpm apre le danze nel salone d’onore diAffari. L’operazione partirà il 28per concludersi il 23 giugno e, comunque finisca è destinata a ridisegnare il panorama bancario nazionale, con implicazioni anche per il futuro di Credit Agricole e Amundi. Può anche darsi che l’operazione non arrivi mai al traguardo in quantoha ribadito che, in conseguenza dell’Opa diBpm su Anima il valore dell’operazione è salito a 13,9 miliardi e quindi si riserva il diritto di ritirarsi. In ogni caso l’obiettivo è arrivare al 66,7% del capitale. La soglia minima si ferma al 50% più un’azione.L’offerta disuBpm non è solo una questione di numeri, ma assume valenza strategica.