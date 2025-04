Puntomagazine.it - UNICEF Italia, FIAB e CNR Issirfa lanciano la pubblicazione “A ruote libere” sul tema della mobilità sostenibile

Leggi su Puntomagazine.it

Oggi l’/Federazionena Ambiente e Bicicletta e il CNR/Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie hanno lanciato la nuova“Alibere – Partiamo dalla scuola e andiamoci in bici”2 aprile 2025 – Oggi l’/Federazionena Ambiente e Bicicletta e il CNR/Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie hanno lanciato la nuova“Alibere- Partiamo dalla scuola e andiamoci in bici”, prima indagine sull’usobicicletta come mezzo dinel tragitto casa – scuola e prima collaborazione per la promozionebicicletta nella quotidianità per un futuro.A livello globale, 1 bambino su quattro sotto i 5 anni muore per cause che possono essere evitate migliorando i fattori ambientali, come l’inquinamento dell’aria, la qualità dell’acqua e dei servizi igienici, limitando l’utilizzo di prodotti chimici.