Zon.it - “Un’alleanza per l’autismo: diritti, comprensione, trattamenti e servizi”: il convegno di Anffas Campania

“Non solo lancio di palloncini e facciate di palazzi colorate di blu“. Celebrare il 2 aprile, la Giornata Internazionale per promuovere la consapevolezza sulle persone autistiche ed i loro familiari, deve essere sempre piu’ un invito a sostenere le persone autistiche e le loro famiglie, a richiamare l’attenzione suidelle persone autistiche e inviare un messaggio di speranza, inclusione, solidarietà e sostegno., in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sul, invita le istituzioni a spiegare che cosa si è fatto e cosa si sta facendo per rendere esigibili ie garantire la migliore qualità di vita per le persone con disabilità in generale e con disturbo dello spettro autistico in particolare. Purtroppo, sono ancora troppi inegati alle persone con disturbo dello spettro autistico, troppo sole sono lasciate le famiglie e troppi sono ancora i ritardi, le inefficienze e le mancate promesse.