Unahotels, allarme Smith e Winston. Cassius è a rischio per l’Olimpia

Come stanno Jamar? È un po’ questa la domanda che si rincorreva nell’ambiente biancorosso all’indomani della batosta arrivata nel derby con la Virtus Bologna (69-45) che ha visto il forfait del primo a poche ore dalla palla due e del secondo, invece, a partita in corso. Il veterano aveva infatti alzato bandiera bianca per un problema nella zona lombare causato da un colpo in allenamento (al suo posto Gombauld) mentre il ‘folletto’ di Detroit non era riuscito a terminare la partita a causa di una ‘doppia’ distorsione alla caviglia sinistra. Proprio in queste ore sono in corso tutti gli accertamenti, ma l’impressione è che in entrambi i casi non si tratti di infortuni troppo seri., per capirci, dovrebbe infatti stringere i denti ed essere già operativo per il big match di domenica controMilano (palla a due alle 19 al PalaBigi), suinvece c’è qualche dubbio in più, ma la problematica potrebbe al massimo fargli saltare il match contro i campioni d’Italia e renderlo probabilmente disponibile già per gara 1 contro Malaga (in scaletta mercoledì 9 aprile alle 20 in Spagna).