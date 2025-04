Ilrestodelcarlino.it - Una vittoria in rimonta. Italservice, punti d’oro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

5 pirossigeno 4: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Patias, Badahi, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara, Ramon, Manservigi. All. Bargnesi. PIROSSIGENO COSENZA: Del Ferraro, Adornato, Gabriel, Marchio, Trentin, Bavaresco, Lo Conte, Felipihno, Jefferson, Restaino, Guedes, Cabeca. All. Ibanes. Reti: 3’ e 44" Barichello, 4’ e 45" Felipinho, 5’ e 16" del primo tempo Cabeca ; nel secondo tempo 11’ e 1" Bavaresco, 14’ e 26" Trentin, 17’ e 56" Patias, 18’ e 23", 18’ e 41" Barichello, 19’ e 52".inper l’, trein chiave salvezza contro il Pirossigeno Un rasoterra di Ramon dopo 3 minuti e mezzo porta in vantaggio Pesaro (1-0). Ma la gioia dura poco, dopo poco più di un minuto arriva il pareggio firmato da un contropiede di Felipinho (1-1).