Una ferita che non guarisce mai completamente Avevo messo in dubbio la mia autostima | Shakira torna a parlare della rottura con Gerard Piqué

Non lo ha mai nominato direttamente, ma non ci sono dubbi su chi siano indirizzate le sue parole. Latranon è più fresca. Si sono lasciati nel 2022, dopo 11 anni insieme e due figli, e rimanere indifferenti è difficile. Durante un’intervista a N+, la popstar ha parlato nel dettaglio di “quellache nonmai del tutto”.“Ho imparato che puoi provare gioia anche quando stai soffrendo. È come quando sei a una festa e ti fanno male i piedi, ma continui a ballare lo stesso”, ha detto durante l’intervista. In quei momenti difficili, sono stati gli affetti più stretti a darle forza. “È lì che entrano in gioco gli amici, la famiglia e le persone vere, per ricordarti il tuo valore e che sei capace di molto più di quanto immagini”, ha aggiunto.La cantante ha raccontato di come quel periodo difficile, segnato da una profonda delusione, l’abbia spinta a lottare per rialzarsi.