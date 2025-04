Una condotta di risalita per le acque dello stagno di Focene

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 2 aprile 2025 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e l’amministratore delegato della Maccarese S.P.A., Claudio Destro, hanno firmato questa mattina, presso gli uffici comunali, il protocollo d’intesa per la realizzazione delladidelledi. Presente anche Andrea Renna, direttore generale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord (CBLN), ente che avrà in gestione l’opera.L’Amministrazione comunale ha promosso la realizzazione del progetto come alternativa allo smaltimento in mare delleirrigue raccolte e collettate nellodidai canali di bonifica gestiti dal CBLN. Grazie a questa opera, lesaranno rilanciate verso il Canale delleAlte di Maccarese mediante unain pressione della lunghezza di circa 5 km.