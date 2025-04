Lanazione.it - Un viaggio in «Apnea» cpon i protagonisti del docufilm

Arezzo, 2 aprile 2025 – Verso sogni e prospettive di un futuro migliore. in, rischiare la vita sott’acqua, travolti dalle minacce di unche interrompe il respiro, senza alcun contatto con il mondo esterno, sospesi, agganciati solo al filo della speranza. Queste le vicende umane riemerse dal fondo del mare, protagoniste del documentario «», che sarà proiettato giovedì 10 aprile alle 21.00 al Cinema Italia di Soci. Nel 2024, sono oltre 2400 le persone morte nel Mar Mediterraneo centrale, il tratto di mare che separa le coste della Tunisia e della Libia da quelle italiane. Oltre alle vittime in mare, molti migranti sono vittime della politica dei respingimenti: nel 2024 sono oltre 21mila le persone che sono state intercettate in mare e riportate in Libia contro la loro volontà.