Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 7-11 Aprile 2025: Clara Stanca di Eduardo!

Unalda lunedì 7a venerdì 11: Clara non vuole più. Guai per Damiano.Unal: Clara confessa il vero motivo del suo ritorno. Damiano pressato da Grillo e deluso da Viola. Micaela e Manuela partono. Mimmo e Mariella ad un passo dal coronare il loro sogno. Marina investita da una brutta novità!New entry, ritorni e colpi di scena animeranno i prossimi appuntamenti di Upas! LeUnal, sulladellein onda da lunedì 7a venerdì 11, sono pronte a garantirci grandi cambiamenti! Gli spoiler rivelano che Viola si ritroverà a fare i conti con le conseguenze della sua scelta, ovvero quella di non iniziare la convivenza con Damiano. Quest’ultimo, intanto, oltre ad avere problemi con la sua amata, subirà pressanti richieste da parte dei suoi superiori a causa del ritorno inaspettato di