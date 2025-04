Ilfattoquotidiano.it - “Un passeggero mi ha vomitato addosso. È stato molto disgustoso, ma la risposta della compagnia aerea Delta è stata peggiore”: lo sfogo di Laura Juntgen

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il vomito è, ma la”. Non ci giraattorno, passeggera di un volto, che ha raccontato la sua disgustosa e rocambolesca storia in un video su TikTok.“Stavo tornando a casa da New York su un volo con mia figlia. Eravamo sedute nella parte posteriore dell’aereo. – ha raccontato – La vettura si stava preparando per il decollo, quando unsi è alzato e ha iniziato a camminare verso la nostra direzione. L’assistente di volo ha chiesto aldi tornare al suo posto, ma si è rifiutato di muoversi. Aveva una espressione buffa sul viso”.La situazione ha fatto preoccupare gli altri membri dell’equipaggio, fino a quando l’uomo ha iniziato a tapparsi la bocca con la mano, ma non c’èil tempo tecnico di andare in bagno, così l’uomo hasoprae dentro la cabina.