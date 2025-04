Lanazione.it - Un olivo a scuola: a lezione col Maestrod’olio

Continuano gli appuntamenti nelle scuole dell’Associazionedi Fausto Borella. Un progetto denominato “Unin Ogni” ogni anno sostenuto dal patrocinio del Ministero dell’Istruzione che mira a sensibilizzare i più piccoli a riconoscere un olio extravergine commerciale rispetto a uno artigianale di qualità. Anche ieri, ilFausto Borella e i suoi collaboratori si sono recati alle Scuole Primarie di San Concordio dove si sono tenuti nuovi appuntamenti di lezioni-degustazioni rivolte ai più piccoli. Da anni Borella è impegnato in queste attività di sensibilizzazione del prodotto olio extravergine di qualità rispetto a quello commerciale. Anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Lucca e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ilha sostenuto molti incontri nelle scuole di tutta la Provincia di Lucca, arrivando fino alla Versilia e a piccoli istituti scolastici, come quello di Villa Collemandina, in Garfagnana.