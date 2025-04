Riminitoday.it - Un nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Ausa: lavori per 350mila euro

Leggi su Riminitoday.it

La ditta "HM Ostruzioni Metalliche SRL" di Calderara di Reno (BO) si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione delattraversamentosul, destinato a ripristinare il collegamento tra via Barattona e via Montescudo. Un intervento strategico, il cui progetto.