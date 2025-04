Secoloditalia.it - Un milione di posti in più in due anni: col governo Meloni l’Italia è davvero fondata sul lavoro

Non solo il record del numero di occupati e quello del più basso tasso di disoccupazione dal 2007. I dati Istat sulrilasciati ieri e inerenti febbraio certificano anche il conseguimento di un altro traguardo: è stata raggiunta e superata la quota di undidiin più da quando ilè in carica. Nel novembre 2022 gli occupati erano 23,237 milioni, a febbraio di quest’anno sono diventati 24,332 milioni. Il bilancio è dunque di 1,095 milioni di lavoratori occupati in più.: «È la nostra idea di Italia che prende forma»«Oltre undi occupati in più. È il frutto deldi tanti, in primis delle imprese. Comeabbiamo cercato di fare la nostra parte: in poco più di due, abbiamo lavorato con l’obiettivo di creare opportunità, sostenere le imprese e ridare dignità al