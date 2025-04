Lanazione.it - Un laser a CO2 all’ospedale di Campostaggia: ecco a cosa serve

Poggibonsi (Siena), 2 aprile 2025 –diarriva ilmultidisciplinare a CO2, utile sia in ambito ginecologico sia in quello dermatologico. È stato inaugurato stamani alla presenza dell’assessore regionale al Diritto alla salute e alla Sanità Simone Bezzini. In ambito ginecologico, con ila CO2 è possibile innanzitutto trattare i condilomi, che sono espressione di un’infezione da virus HPV (Human Papilloma Virus). Sono formazioni che si localizzano prevalentemente sulle superfici mucose e cutanee dell’area genitale. Lo strumento svolge un’azione predominante attraverso la vaporizzazione selettiva della lesione, con un modesto danno dermico, senza rischio di emorragia, non lasciando nella sede di trattamento alcuna cicatrice mu. A livello del collo dell’utero l’utilizzo delrisulta un ottimo aiuto per il trattamento di lesioni cervicali: con ilpossono essere effettuati trattamenti di vaporizzazione di lesioni del collo dell’utero e,in alcuni casi anche interventi di conizzazioneche permettono di essere particolarmente precisi riducendo il rischio di sanguinamenti.