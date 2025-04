Spazionapoli.it - “Un giocatore ha chiesto di venire al Napoli”, Lavezzi svela tutto in diretta

Leggi su Spazionapoli.it

L’ex attaccante delinfiamma la tifoseria partenopea: hato dei dettagli su un possibile colpo in entrata del club.Ezequieltorna a. Il Pocho è stato ospite della trasmissione Terzo Tempo Calciodi Televomero e ha raccontato tantissimi dettagli sulla sua esperienza con la casacca azzurra. Tra i tanti aneddoti,ha stupito tutti i tifosi delparlando di una possibile trattativa in entrata del. Il Pocho potrebbe aver messo lo zampino decisivo per il trasferimento.: “Parlavo con Almada e mi diceva ‘Portami lì”: “Parlavo con Almada e mi diceva ‘Portami lì ” (LaPresse) – spazio.itIl Pocho è sempre stato fondamentale per ile lo dimostra ancora oggi. Alla domanda dallo studio “Consiglieresti a qualchedi giocare nel?“,ha risposto raccontando un aneddoto con uno dei talenti argentini più promettenti, ossia Thiago Almada, attualmente in forze al Lione:“L’altro giorno parlavo con Thiago Almada e scherzando mi diceva: ‘Portami lì’.