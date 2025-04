Iodonna.it - Un esame molto più semplice, veloce e accessibile di quelli attuali: se così fosse, si tratterebbe di una piccola rivoluzione

Immaginate di poter valutare la progressione dell’Alzheimer con unprelievo di sangue, senza la necessità di esami costosi e invasivi. Un’ipotesi? No, una realtà scientifica: un nuovo test sperimentale potrebbe rivoluzionare la diagnosi e il trattamento della malattia, offrendo ai medici uno strumento preciso per misurare il livello di degenerazione cognitiva. Lo studio, condotto dall’americana Washington University School of Medicine e dalla svedese Lund University, ha dimostrato che il test ha un’accuratezza del 92%, aprendo scenari di medicina personalizzata mai visti prima. Alzheimer: gli esperti spiegano le nuove linee guida per la diagnosi guarda le foto Undel sangue per l’Alzheimer? Lo studioAlla base della scoperta, pubblicata su Nature Medicine, c’è un biomarcatore chiamato MTBR-tau243, una proteina che nel sangue sembra rispecchiare fedelmente la quantità di grovigli tau nel cervello, elementi strettamente legati alla progressione della malattia.