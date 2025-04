Quifinanza.it - Un cartello per il riciclo delle auto, scatta la maxi multa dell’antitrust Ue

Leggi su Quifinanza.it

Poche ore dopo la proposta di tregua per le multe sulle emissioni, l’Unione europea torna a sanzionare le casemobilistiche. Questa volta si tratta però di un’indagine antitrust di lunga durata. L’accusa, ammessa da tutte le aziende coinvolte, è quella di aver creato per più di 15 anni unsulusate attraverso l’Associazione europea dei costruttori diAcea.Praticamente tutte le aziende che operano nel settore in Europa e facevano parte, tra il 2002 e il 2017, di Acea sono statete, per cifre che variano da milioni a decine di milioni di euro. Si è salvata solo Mercedes-Benz, che ha denunciato il.IlsuldiLa Commissione europea ha stabilito che, tra il 2004 e il 2017, le aziendemobilistiche che operano in Europa hanno fatto, vale a dire hanno deciso a tavolino i prezzi, del mercatofuori uso e del loro