Un bambino di 14 mesi vede la mamma piangere: la sua reazione fa sciogliere il cuore

Essere genitori è pieno di momenti teneri, ma alcuni spiccano per essere profondamente commoventi. Un recente video diventato virale su TikTok ha catturato proprio uno di questi momenti: undi 14la madre, si ferma e poi allunga la mano per abbracciarla, un atto di empatia puro e istintivo. Il video, pubblicato dalla giovaneTaylor Sue, ha provocato moltissime reazioni in milioni di persone, raccogliendo circa 3,8 milioni di like e lasciando i genitori a chiedersi: come fanno i bambini a sviluppare una comprensione emotiva così profonda? @taysue Was having a minute while my toddler was eating dinner and he kept hugging me so I turned on the camera. Want to remember his sweet heart from the start ?? ? Sweet Disposition FeelingBlew - Feelingblew Mentre molti associano l’empatia ai bambini più grandi e agli adulti, la ricerca dimostra che le basi di questa abilità sociale essenziale iniziano a formarsi nell’infanzia.