Un aprile di scioperi in Toscana, ecco date e settori coinvolti

Firenze, 12025 – Il mese disi preannuncia denso di mobilitazioni in vari, con particolare attenzione ai trasporti pubblici, scuola e università. Diverse agitazioni, sia a livello nazionale che locale, potrebbero causare disagi ai cittadini.il calendario completo degliprevisti in. 2-3– Trasporto scolastico Sciopero di Amico Bus, il servizio di trasporto scolastico a Calci e Cascina, proclamato da Usb Lavoro Privato. 4– Scuola e università L’intero settore dell’istruzione si ferma per 24 ore. Lo sciopero, indetto dal sindacato Usb Pubblico Impiego, coinvolge il personale docente, Ata e il personale dirigenziale della scuola, sia a tempo determinato che indeterminato. Anche il comparto università e ricerca aderisce alla protesta, con il personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto.