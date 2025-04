Ilfattoquotidiano.it - Ultraleggero precipita in un bosco nel genovese: ritrovati i corpi di due persone

Duecarbonizzati sono statinel luogo in cui èto un aereoa Isola del Cantone, in alta Valle Scrivia (Genova), zona impervia non lontano dal confine tra Liguria e Piemonte. Le, probabilmente istruttore e allievo, arrivavano da Torino con l’aereo – un Promecc Freccia biposto – forse erano diretti a Roma. A quanto si apprende, il mezzo è stato visto volare a bassa quota poco sopra gli alberi e sparire nella nebbia, quando ad un tratto si è sentito un forte boato seguito da un piccolo incendio nel. Vicino aii resti del mezzo, uno zaino e una calzatura, oltre ai segni dell’incendio. Sul luogo gli accertamenti e le operazioni – rese complicate a causa della forte nebbia – sono condotte da 118, vigili del fuoco, soccorso alpino e Carabinieri.