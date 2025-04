Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: primi contatti per Tonali, il piano di Tudor per recuperare Koopmeiners. L’agente di Cambiaso esce allo scoperto

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 2 aprile 2025– 1 aprile 2025– 31 marzo 2025– 30 marzo 2025– 2 aprile 2025: «Ci sono un po’ di voci in giro, è vero. Lui però è felice a Torino, ha un grande obiettivo»Ore 15.10 –Giovanni Bia ha parlato a Tuttomercatoweb del suo assistito Andrea, terzino dellae al centro di molte voci di calciomercato.